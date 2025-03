Viel Sonne in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg und Kiel (dpa/lno) –

In Hamburg und Kiel gibt es heute frühlingshaftes Wetter. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, soll es im Norden sonnig sein. Die Temperaturhöchstwerte liegen um 10 Grad an der Ostsee bei auflandigem Wind, 13 Grad an der dänischen Grenze und 19 Grad in Hamburg. Im Tagesverlauf soll allerdings ein böig auflebender, zunehmend mäßiger, an der Küste auch frischer Ostwind wehen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es klar. Laut dem DWD kühlt es auf 2 bis 5 Grad ab. Am Samstag ist es vielerorts sonnig oder gering bewölkt. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 9 Grad an der Ostsee und 17 Grad an der Elbe.