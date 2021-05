Viel los im Kiez und im Schanzenviertel

Besucher eines Eiscafés warten im Schanzenviertel darauf, dass ihnen ein Tisch zugewiesen wird. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Hamburger Schanzenviertel und im Kiez haben in der Nacht zum Sonntag viele Menschen die wiedereröffnete Außengastronomie besucht. «Hätten wir keine Schließungen wegen Corona gehabt, dann wäre das ein ganz normaler Samstagabend gewesen», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. So aber waren die rund 1000 Menschen auf dem Kiez und rund 1400 Menschen im Schanzenviertel nach den pandemiebedingten Beschränkungen ungewohnt zahlreich.

Zum Teil wurde sich laut Polizei aber auch nicht an die vorgeschriebenen Corona-Regeln gehalten. Bedingt durch den Alkoholkonsum hätten einige Menschen ihre Hemmungen verloren. Es habe ein erhöhtes Aggressionspotenzial und Verstöße gegen Masken- und Abstandsgebote gegeben, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210523-99-710262/2