Viel los an Ausflugszielen: Kaum Verstöße gegen Regeln

Segelboote liegen an einem Steg im Steinhuder Meer. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Das sonnige Pfingstwetter hat viele Menschen in der Region Hannover ins Freie gelockt: In den Parks und an den Badeseen herrschte auch am Pfingstmontag reger Betrieb. Verstöße gegen die Corona-Regeln gab es dabei aber nach Angaben der Polizei in Hannover kaum. «Es war viel los, am Steinhuder Meer etwa waren sehr viele Tagesgäste», sagte eine Polizeisprecherin in Hannover. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung der Regeln überall. «Am Sonntag gab es acht Ordnungswidrigkeiten. Das hält sich doch sehr in Grenzen», sagte die Sprecherin.