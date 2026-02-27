Vieira zu HSV-Zukunft: «Natürlich gibt es diese Möglichkeit»

Hamburg (dpa/lno) –

Mittelfeldspieler Fabio Vieira schließt eine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV über den Sommer hinaus nicht aus. «Natürlich gibt es diese Möglichkeit. Aber darüber denke ich jetzt nicht nach», sagte der 25 Jahre alte Portugiese dem «Hamburger Abendblatt».

Der technisch versierte Vieira, der seit vergangenem Sommer vom englischen Spitzenclub FC Arsenal an die Norddeutschen verliehen ist, gehört in dieser Saison zu den wichtigsten Stützen in der Mannschaft von Merlin Polzin.

«Ich habe einen langfristigen Vertrag bei Arsenal – und den respektiere ich. Aber es stimmt auch: Der HSV hat eine Kaufoption. Am Ende ist es aber müßig, jetzt über den Sommer zu philosophieren. Ich will erst einmal alles auf dem Platz für den HSV in dieser Saison geben», sagte Vieira.

Vieira mit Ziel für Sommer

Der HSV hat eine Kaufoption, die mehreren Medienberichten zufolge bei etwa 20 Millionen Euro liegen soll. Angesichts dieser Summe erscheint ein Transfer für den Aufsteiger jedoch eher unrealistisch. Noch nie hat der HSV so viel Geld für einen Spieler bezahlt.

Derweil hat Vieira für den Sommer noch einiges vor. Sein «großes Ziel» sei eine Nominierung für die portugiesische Nationalmannschaft bei der WM im Sommer in Mexiko, Kanada und den USA. Bislang hat Vieira allerdings noch kein Spiel für die A-Auswahl bestritten, lediglich für diverse Jugendauswahlen stand er auf dem Feld.

«Es hängt von meiner Form und natürlich der Entscheidung des Nationaltrainers ab. Es gab allerdings bislang noch keinen Kontakt zu Roberto Martinez», sagte er. «Sollte ich aber das Gefühl haben, dass es eine Möglichkeit gibt, dann will ich mir nicht nachsagen lassen, nicht alles für diese Chance gegeben zu haben».