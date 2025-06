VHS Hamburg mit Besucherrekord

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Volkshochschulen (VHS) haben ihre Besucherzahl im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gesteigert. Insgesamt haben mehr als 113.000 Menschen an mehr als 9.300 Veranstaltungen teilgenommen, wie es im VHS-Jahresbericht heißt. Das seien fast zehn Prozent mehr als im Jahr 2023. Mehr als ein Viertel der Kurse zur Erwachsenenbildung sei online angeboten worden.

Allein im Bereich Gesellschaft und Politik habe es 503 Veranstaltungen mit mehr als 8.500 Unterrichtseinheiten und fast 9.000 Teilnehmenden gegeben. Die Angebote zum Thema Vielfalt wiederum seien in den vergangenen fünf Jahren auf 120 mehr als verdoppelt worden. Beliebtester Gesundheitskurs sei Yoga gewesen. An den 440 Angeboten nahmen den Angaben zufolge 3.531 Menschen teil. 13.300 Menschen hätten zudem an 717 Integrations- und Deutschkursen teilgenommen.

Volkshochschule dient der Demokratiebildung

«Wir freuen uns über den wachsenden Zuspruch durch die Hamburgerinnen und Hamburger, denn Weiterbildung eröffnet neue Perspektiven und Chancen, sei es persönlich oder beruflich», sagte VHS-Direktor Uwe Grieger. Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD) betonte: «Die Volkshochschule leistet einen wichtigen Beitrag für die Demokratiebildung in Hamburg.»

Bekeris kündigte mehr Angebote in der politischen Bildung an. Dazu gehöre etwa die VHS-Gedenk- und Bildungsstätte «Israelitische Töchterschule», die in der NS-Zeit die letzte jüdische Schule in Hamburg war und künftig mehr Schülerinnen und Schüler für die Themen Antisemitismus, jüdisches Leben und Vielfalt sensibilisieren werde. Die modernisierte Dauerausstellung öffne am 10. Juli und stehe künftig rund 90 Schulklassen pro Jahr zur Verfügung.

Neue Kurse bei «Hamburg debattiert!» für Erwachsene

Von Sommer an sollen in fünf VHS-Regionalzentren Kurse zum Thema «Hamburg debattiert!» für Erwachsene angeboten werden. Ziel sei, die Kraft der Argumentation und faire Debatten in der Gesellschaft zu fördern.

Großen Zuspruch habe auch das VHS-Ferienangebot «Talent-Campus» für Kinder und Jugendliche erfahren. Ab Herbst sollen nun zusätzliche Angebote zur Demokratiebildung geschaffen werden, die altersgerecht Themen von Jugendlichen aufgreifen.