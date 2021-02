VHH wollen Zahl der E-Busse in diesem Jahr verdreifachen

Hamburg (dpa/lno) – Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) wollen die Zahl ihrer E-Busse in diesem Jahr verdreifachen. Derzeit verfügten die Verkehrsbetriebe über 22 E-Solobusse, die überwiegend vom Betriebshof Bergedorf im Linienbetrieb eingesetzt würden, teilten die VHH am Donnerstag mit. In den nächsten Monaten kämen 17 E-Solobusse der Hersteller EvoBus und MAN sowie die ersten 16 eCitaro-Gelenkbusse hinzu. Ende des Jahres soll dann die Auslieferung für jene 32 Elektrobusse beginnen, für die nun die Ausschreibung abgeschlossen sei. Die Zuschläge erhielten dabei den Angaben zufolge die Hersteller Irizar, MAN und Volvo.

Nach Vorgabe des Hamburger Senats beschafft die VHH seit 2020 für Hamburg nur noch lokal emissionsfreie, batteriebetriebene Busse. Bis 2030 soll die gesamte Busflotte weitestgehend auf emissionsfreie Antriebe umgestellt sein.

