VHH erwarten trotz Streik nur vereinzelte Fahrtausfälle

Hamburg (dpa/lno) –

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Betroffen seien diesmal von 3.00 Uhr morgens an die Werkstätten auf den Betriebshöfen Schenefeld und Quickborn, teilten die VHH mit. Die Verkehrsbetriebe gehen nach eigenen Angaben dennoch davon aus, «ihre Leistung am kommenden Mittwoch grundsätzlich auf die Straße bringen zu können». Gleichwohl seien einzelne Fahrtausfälle im Hamburger Westen sowie im Kreis Pinneberg möglich.