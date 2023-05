VfL Wolfsburg will sechsten Rang vor Leverkusen behaupten

Wolfsburg (dpa/lni) –

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will mit einem Erfolg beim SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den sechsten Tabellenrang verteidigen. Dass die Wolfsburger zwei Tage vor dem direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen im Rennen um die Europapokal-Plätze spielen, begrüßte Trainer Niko Kovac. Das sei sehr angenehm. Die eigene Aufgabe im Breisgau bezeichnete er aber als «schweres Auswärtsspiel».

Leverkusen spielt erst am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach. In der Tabelle liegt der VfL als Sechster nur aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Leverkusenern. Weiter verzichten muss der VfL-Trainer auf Maxence Lacroix und Lukas Nmecha. Den Fünften aus Freiburg und Wolfsburg trennen sieben Punkte. In der Hinrunde hatte der VfL überraschend 6:0 gegen die Breisgauer gewonnen.