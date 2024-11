VfL Wolfsburg wieder Tabellenführer der Bundesliga

Alexandra Popp erzielte den Wolfsburger Führungstreffer in Hoffenheim. Swen Pförtner/dpa

Sinsheim (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen wieder an der Bundesliga-Spitze. Mit einem 3:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim zog der Pokalsieger aus Niedersachsen am FC Bayern vorbei. Die Titelverteidigerinnen aus München waren am Freitag nicht über ein 2:2 beim SC Freiburg hinausgekommen.

Die Treffer für die «Wölfinnen» erzielten Alexandra Popp (40. Minute), Janina Minge (52.) und Joelle Wedemeyer (70.). Hoffenheim schaffte es nur in der Anfangsphase, die Partie offen zu gestalteten. Nach und nach übernahmen dann die Gäste die Kontrolle.

Eine schöne Kombination über Jule Brand und Lineth Beerensteyn schloss Popp zur Wolfsburger Führung ab. Der Minge-Kopfball und der Wedemeyer-Treffer vollendeten den fünften VfL-Sieg in Serie.