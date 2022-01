VfL Wolfsburg verpflichtet dänischen Stürmer Jonas Wind

Aaron Wan-Bissaka und Jonas Wind (r) von Kopenhagen kämpfen um den Ball. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Kopenhagen/Wolfsburg (dpa) – Der dänische Stürmer Jonas Wind wechselt vom FC Kopenhagen zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Das teilten der dänische Erstligist und der VfL am Montag mit. Kurz vor dem Ende der Transferperiode unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2026. «Jonas hat eine sehr gute Technik, sowohl bei der Ballannahme als auch bei der -mitnahme, findet auch auf engstem Raum Lösungen, verfügt über ein gutes Kopfballspiel und spielt sehr mannschaftsdienlich», sagte Sportdirektor Marcel Schäfer.

Der 22-jährige Däne traf in der laufenden Saison in der «Superligaen» in 16 Spielen sechsmal und bereitete vier Treffer vor. Wind verstärkt die VfL-Offensive gemeinsam mit Neuzugang Max Kruse vom 1. FC Union Berlin. Die Wolfsburger haben im Angriff in diesem Winter bereits Admir Mehmedi (Antalyaspor) und Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf) abgegeben. Der Wechsel von Top-Torjäger Wout Weghorst zum englischen Club FC Burnley ist nach übereinstimmenden Medienberichten auch perfekt.

