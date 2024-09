VfL Wolfsburg in Champions-League-Playoffs gegen Florenz

Wolfsburg (dpa) –

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen in den beiden Qualifikationsspielen zur Champions-League-Gruppenphase auf den italienischen Club AC Florenz. Das ergab die Auslosung am Montag.

Der VfL muss am 18. oder 19. September zunächst in Italien antreten. Das Rückspiel findet am 25. oder 26. September in Wolfsburg statt.

Der AC Florenz setzte sich auf dem Weg in diese Playoff-Runde gegen Bröndby IF und Ajax Amsterdam durch. Die Wolfsburgerinnen gewannen die Champions League in den Jahren 2013 und 2014. In der vergangenen Saison scheiterten sie schon in den beiden Playoff-Spielen an dem französischen Club Paris FC.