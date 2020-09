VfL Wolfsburg gewinnt Test beim 1. FC Magdeburg mit 4:1

Magdeburg (dpa/lni) – Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg befindet sich eine Woche vor dem Pflichtspielstart in ordentlicher Form. Die Niedersachsen gewannen am Samstag ein Testspiel beim Drittligisten 1. FC Magdeburg mit 4:1 (3:1). Vor 1098 Zuschauern erzielten Admir Mehmedi (8./64. Minute) und Sebastian Ginczek (12., Foulelfmeter und 19.) die Treffer für das Team von Trainer Oliver Glasner. Zudem vergab John Yeboah (83.) einen weiteren Elfmeter. Christian Beck (13.) war für die Gastgeber erfolgreich. Am kommenden Wochenende tritt der VfL in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde an. Die Partie findet in Wolfsburg statt.

