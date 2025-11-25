VfL Wolfsburg droht längerer Ausfall von Jonas Wind

25. November 2025 15:32
Jonas Wind (l) droht beim VfL Wolfsburg eine längere Pause. (Archivfoto) Swen Pförtner/dpa
Wolfsburg (dpa) –

Dem VfL Wolfsburg droht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein längerer Ausfall von Jonas Wind. Der dänische Stürmer hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und muss daher aktuell mit dem Training aussetzen. Wie lange Wind fehlen wird, steht noch nicht fest.

In der laufenden Saison hat der Angreifer seinen Stammplatz verloren und denkt daher über einen Vereinswechsel im Winter nach. Die Partie gegen Bayer Leverkusen, bei der er in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, könnte daher die letzte für den 26-Jährigem im VfL-Trikot gewesen sein.

