Osnabrück verpflichtet Scherning: «Wollen mutige Mannschaft»

Osnabrück (dpa/lni) – Mit viel Arbeit und ab sofort startet Daniel Scherning in seinen neuen Trainerjob beim VfL Osnabrück. «Ich glaube, dass wir intensive Tage vor uns haben», sagte der 37-Jährige am Montag bei seiner offiziellen Vorstellung mit Blick auf viele offene Fragen bei der Kaderplanung des Absteigers für die kommende Drittliga-Saison. «Es ist nicht so, dass der Kader übermäßig gut gefüllt ist, was für uns aber auch wieder Chancen darstellt, den Kader neu auszurichten.»

Scherning hat bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum 30.Juni 2023 unterschrieben und folgt auf Markus Feldhoff. Er hatte seit Dezember 2016 für den SC Paderborn als Co-Trainer an der Seite von Steffen Baumgart gearbeitet. Zuletzt absolvierte er erfolgreich den Lehrgang zum Fußballlehrer. Scherning bringt Danilo de Souza als zusätzlichen Assistenten vom SCP mit nach Osnabrück. Am 21. Juni will er erstmals mit seinem neuen Drittliga-Team trainieren.

Scherning habe «aufgrund seines sehr klaren Profils» bereits seit längerer Zeit im Fokus der Überlegungen gestanden, sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling. «Die Gespräche mit ihm in den letzten Tagen haben unseren Eindruck verstärkt, dass Daniel Scherning mit seiner emotionalen Art und seiner Idee von aggressivem, erfolgsorientiertem Offensivfußball der richtige Mann für den VfL ist.»

Auch Scherning betonte seinen auf Angriffsfußball ausgerichteten Spielstil. «Ich bin jemand, der sehr offensiv denkt», sagte der frühere Stürmer. Auf ein konkretes Ziel für die Spielzeit 2021/22 wollte er sich nicht festlegen, sagte jedoch: «Wir wollen eine sehr mutige Mannschaft haben, die sich hier mit dem Verein und mit allen im Umfeld identifiziert. Eine Mannschaft, die rausgeht auf den Rasen und in der Lage ist, Vollgas zu geben.»

© dpa-infocom, dpa:210607-99-893596/3

Neuigkeiten zum VfL Osnabrück

Der Spielerkader des VfL Osnabrück

Mitteilung des VfL