VfL Osnabrück verliert 2:3 gegen Tabellenletzten Würzburg

Osnabrück (dpa/lni) – Nur eine Woche nach dem Sieg beim Spitzenreiter Holstein Kiel hat der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga zu Hause gegen den Tabellenletzten verloren. Beim 2:3 (1:0) gegen die Würzburger Kickers wurden die Niedersachsen am Samstag für eine viel zu passive zweite Halbzeit bestraft. Am Ende kassierten sie bereits die vierte Heimniederlage in Serie. Sebastian Kerk brachte den VfL zwar in der 41. Minute mit seinem siebten Saisontreffer in Führung. Doch nach der Pause trafen Marvin Pieringer (67./76.) und David Kopacz (80.) binnen 13 Minuten drei Mal für den Aufsteiger.

«Bis zur 55. oder 60. Minute haben wir gut verteidigt. Was dann in den letzten 30 Minuten abgegangen ist: So kann man kein Zweitliga-Spiel bestreiten», sagte Kerk nach dem Spiel. «Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Vielleicht haben wir ein Stück weit gedacht: Das geht schon. Aber es geht nicht. Diese Lehren müssen wir aus dem Spiel ziehen und das dann schleunigst abstellen.»

Osnabrück enttäuschte vor allem in der zweiten Hälfte, bei den Würzburgern zahlte sich dagegen die Verpflichtung von gleich fünf neuen Spielern in diesem Winter aus. Vor dem Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig verkürzten die Kickers den Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte.

