VfL Osnabrück verlängert mit Leistungsträger

Osnabrück (dpa) –

Niklas Wiemann wird auch in Zukunft für den VfL Osnabrück spielen. Der Fußball-Drittligist hat den Vertrag mit dem 26 Jahre alten Innenverteidiger verlängert. Wiemann war im Januar 2023 vom Regionalligisten SV Rödinghausen zu den Niedersachsen gewechselt und bestritt bislang 86 Pflichtspiele für die Lila-Weißen.

«Niklas ist Vizekapitän der Mannschaft und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Führungsspieler entwickelt», sagte Osnabrücks Fußball-Chef Joe Enochs zu der Vertragsverlängerung. Über die Dauer des Vertrages machte der Club keine Angaben.