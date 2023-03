VfL Osnabrück siegt 2:0 in Mannheim

Mannheim (dpa/lni) –

Nach zwei Unentschieden hat der VfL Osnabrück wieder einen Sieg gefeiert. Am Samstag gewann der niedersächsische Fußball-Drittligist beim direkten Konkurrenten Waldhof Mannheim leistungsgerecht 2:0 (1:0) und bleibt in aussichtsreicher Position in der Gruppe der Aufstiegskandidaten. VfL-Toptorjäger Ba-Muaka Simakala (21. Minute) sorgte per Kopf für die verdiente Führung. Lukas Kunze (57.) belohnte den energischen Auftritt der Gäste in der zweiten Halbzeit.