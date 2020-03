VfL Osnabrück passt Trainingsbetrieb an Corona-Krise an

Osnabrücks Trainer Daniel Thioune. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa/lni) – Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück versucht mit einigen speziellen Maßnahmen, von diesem Donnerstag an das Training aufrechtzuerhalten. So werden die Lila-Weißen nur noch in kleineren Gruppen mit maximal neun Spielern trainieren, um die Anzahl der Profis, die gleichzeitig aktiv sind, zu reduzieren und damit auch die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Zudem seien alle Trainingsinhalte auf «Kontaktvermeidung ausgelegt», wie der Club mitteilte. Auch das Trainerteam um Chefcoach Daniel Thioune soll sich aufteilen und nie gleichzeitig vor Ort sein, um eine Ansteckung und damit den Ausfall des kompletten Trainerteams zu verhindern.

«Mit diesen und weiteren Maßnahmen schaffen wir den Spagat zwischen gesundheitlicher Für- und Vorsorge sowie der notwendigen Gestaltung eines professionellen Trainingsbetriebs unter den derzeitigen Rahmenbedingungen», sagte Sportdirektor Benjamin Schmedes. Die 2. Liga hat ihren Spielbetrieb erst einmal bis zum 2. April ausgesetzt.

