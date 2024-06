Osnabrück (dpa/lni) –

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück geht ohne Charalambos Makridis in die 3. Fußball-Liga. Der 27-Jährige hat seinen Vertrag an der Bremer Brücke nach Angaben des Clubs vom Freitag aufgelöst und wechselt zum Zweitliga-Neuling Preußen Münster. Makridis war im vergangenen Sommer vom SSV Jahn Regensburg nach Osnabrück gekommen und erzielte in 24 Zweitliga-Partien zwei Tore für den VfL.