Osnabrück (dpa/lni) –

Der VfL Osnabrück muss im Auswärtsspiel beim FSV Zwickau auf Tim Wiesner und Emeka Oduah verzichten. Die beiden Profis wurden positiv auf das Coronavirus getestet und fallen für die Partie am Sonntag (13.00 Uhr) aus. Das teilte der Fußball-Drittligist am Samstagabend mit. Auch drei Mitglieder des Funktionsteams wurden positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich wie Wiesner und Oduah in häuslicher Isolation.