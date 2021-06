VfL Osnabrück holt Mittelfeldspieler Wähling Lukas Kunze

Osnabrück (dpa/lni) – Der VfL Osnabrück hat einen weiteren Mittelfeldspieler für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga verpflichtet. Der Zweitliga-Absteiger nahm am Dienstag Oliver Wähling aus der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Mainz 05 unter Vertrag. Der 21-Jährige kam in der vergangenen Saison in der Regionalliga Südwest 20 Mal zum Einsatz. Dabei erzielte er zwei Treffer und lieferte sieben Assists. Einen Tag zuvor hatten die Osnabrücker in Lukas Kunze vom SV Rödinghausen aus der Regionalliga West ebenfalls einen Spieler für das Mittelfeld verpflichtet.

© dpa-infocom, dpa:210622-99-102556/2

Homepage VfL Osnabrück

Mitteilung VfL Osnabrück