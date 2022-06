VfL Osnabrück holt Mittelfeldspieler Paterson Chato

Osnabrück (dpa/lni) –

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Mittelfeldspieler Paterson Chato verpflichtet. «Wir haben einen zweikampfstarken und physisch robusten Spieler für unser defensives Mittelfeld gesucht und ihn mit Paterson Chato gefunden», sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Der 25-Jährige, der zuletzt bei Türkgücü München unter Vertrag stand, kann auch als Innenverteidiger oder linker Verteidiger eingesetzt werden.

Chato kam in der vergangenen Saison in 28 Pflichtspielen zum Einsatz, bevor die Münchener die Saison wegen Insolvenz vorzeitig beenden mussten. Der im afrikanischen Zaire geborene Defensiv-Akteur wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen ausgebildet. Unter anderem hat er für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, Sportfreunde Lotte und SV Wehen Wiesbaden in der 2. Liga gespielt.