VfL Osnabrück holt Abwehrtalent Janotta

Osnabrück (dpa/lni) –

Der VfL Osnabrück hat für die kommende Fußball-Saison Abwehrspieler Theo Janotta verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom Regionalligisten Blau-Weiß Lohne, wie der Drittligist mitteilte. Dort spielt er seit 2023. In dieser Zeit hat er sich zum Stammspieler in Lohne entwickelt.

Bevor er für seinen neuen Club spielt, tritt er mit seinem aktuellen Verein noch einmal in Osnabrück an. Am 24. Mai findet dort das Finale des niedersächsischen Landespokals gegen den VfL Osnabrück statt. Der Sieger qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2025/26.