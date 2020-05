VfL Osnabrück bindet Verteidiger Trapp bis 2024

Osnabrück (dpa/lni) – Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Abwehrspieler Maurice Trapp langfristig verlängert. Nach Club-Angaben vom Donnerstag unterschrieb der 28-Jährige einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2024. Trapp wechselte vor zwei Jahren vom Chemnitzer FC zum VfL und kam in dieser Saison nach langer Verletzungspause auf insgesamt sechs Einsätze.

«Er war nicht nur Leistungsträger, Führungsspieler und wichtiger Bestandteil innerhalb des Teams, sondern soll dies auch für die nächsten vier Jahre bleiben», sagte Osnabrücks Sportlicher Leiter Benjamin Schmedes.

Trapp kam in den vergangenen vier Zweitliga-Partien jeweils über 90 Minuten zum Einsatz und dürfte auch am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Niedersachsen-Duell gegen Hannover 96 beginnen. «Die Laufzeit des neuen Vertrags empfinde ich als gegenseitigen Vertrauensbeweis und Wertschätzung. Von Beginn an meiner Zeit habe ich mich beim VfL und in Osnabrück sehr wohl gefühlt», sagte Trapp.

Mitteilung VfL Osnabrück