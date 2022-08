VfL Lübeck-Schwartau erreicht zweite Runde im DHB-Pokal

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Robert Michael/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) –

Die Zweitliga-Handballer des VfL Lübeck-Schwartau stehen in der zweiten Runde des DHB-Pokals. Die Lübecker setzten sich am Samstag mit 38:29 (20:17) beim ostfriesischen Drittligisten OHV Aurich durch. Bester VfL-Werfer war Linksaußen Jan-Eric Speckmann mit neun Treffern.

In der zweiten Runde greifen auch die Nord-Bundesligisten THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt und HSV Hamburg in das Geschehen ein. Die Spiele werden nach dem Supercup am Mittwoch zwischen Meister SC Magdeburg und Pokal-Titelverteidiger aus Kiel ausgelost. Gezogen werden die Lose von Speerwurf-Europameister Julian Weber.