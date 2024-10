VfL-Kapitän Arnold: Erst verletzt, dann gesperrt

Wolfsburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hofft, nicht zu lange auf seinen Kapitän Maximilian Arnold verzichten zu müssen. Der Mittelfeldspieler war beim 2:4 gegen Werder Bremen in der 42. Minute verletzt ausgewechselt worden. Nach Angaben von Trainer Ralph Hasenhüttl war der 30-Jährige nach einem Zweikampf in der Luft mit dem Rücken auf den Boden aufgekommen und hat sich eine starke Rückenprellung zugezogen. «Es ging leider nicht bis zur Halbzeit weiter, und er musste gleich raus. Und wenn Maximilian raus will, dann ist das schon etwas Seriöses», sagte Hasenhüttl. Arnold habe nichts mehr gesehen und musste runter vom Platz. Er hoffe, dass sein Kapitän nicht irgendwas Ernstes am Rücken habe. «Schauen wir mal, wie es weitergeht.»Im kommenden Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli fehlt Arnold in jedem Fall. Da er nach Ansicht von Schiedsrichter Daniel Schlager zu langsam vom Platz ging, sah Arnold seine fünfte Gelbe Karte und ist für das Spiel in Hamburg gesperrt.