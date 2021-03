VfL Aufsichtsrats-Chef: Champions League wäre «ein Traum»

Frank Witter, Aufsichtsratschef vom VfL Wolfsburg, spricht. Foto: Ole Spata/dpa

Wolfsburg (dpa) – Die Rückkehr in die Champions League wäre für den VfL Wolfsburg nach Meinung seines Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Witter «ein Traum. Aktuell ist es zumindest im Bereich des Möglichen», sagte der Finanzvorstand des Volkswagen-Konzerns vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) in einem «Sportbuzzer»-Interview. «In der Tabelle ist es eng. Die Dortmunder haben wieder einen Lauf, die Leverkusener ihre Negativ-Serie beendet oder auch Frankfurt spielt konstant stark auf. Und wir haben noch schwere Spiele wie das gegen die Bayern, Dortmund und auch gegen Leipzig. Aber: Wir haben alles selbst in der Hand – und das ist fantastisch.»

Die Wolfsburger spielten bereits nach ihrer deutschen Meisterschaft 2009 und nach dem DFB-Pokalsieg 2015 in der Champions League. Vor dem Spiel gegen Schalke stehen sie in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf dem dritten Platz.

