VfB Stuttgart ohne Stammtorhüter Bredlow gegen den HSV

Stuttgart (dpa) –

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV auf Stammtorhüter Fabian Bredlow verzichten. Der 28-Jährige hatte beim Aufwärmen vor dem letzten Spieltag eine Innenbandzerrung am Knie erlitten. Beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim, das für den angestrebten direkten Klassenerhalt zu wenig war, hatte Bredlow zwar gespielt. Anschließend war sein Einsatz für das erste Duell mit dem Zweitliga-Dritten aber fraglich gewesen.

Für ihn spielt an diesem Donnerstag die frühere Nummer eins Florian Müller, wie aus der Aufstellung hervorgeht. Im Vergleich zum vergangenen Samstag setzt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zudem in der Offensive auf Enzo Millot, der für Silas Katompa Mvumpa in die Startelf rückt.

Beim HSV beginnen Bakery Jatta und Ludovit Reis, die beim 1:0 in Sandhausen gesperrt gefehlt hatten. Ransford-Yeboah Königsdörffer bleibt zu Spielbeginn nur die Bank, Laszlo Benes ist verletzt. Die zuletzt angeschlagenen Moritz Heyer und Jonas Meffert sind rechtzeitig fit geworden.