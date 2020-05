VfB Stuttgart ohne Gomez gegen den HSV: Jatta zurück

Stuttgart (dpa) – Der VfB Stuttgart tritt im Zweitliga-Topspiel gegen den Hamburger SV ohne den früheren Fußball-Nationalstürmer Mario Gomez in der Startelf an. Trainer Pellegrino Matarazzo setzt stattdessen an diesem Donnerstagabend auf Hamadi Al Ghaddioui in der Sturmspitze. Der Coach verzichtet zudem wie schon zuletzt beim 2:3 in Kiel auf Kapitän Marc Oliver Kempf. Der frühere HSV-Leihspieler Orel Mangala und Silas Wamangituka ersetzen die gesperrten Daniel Didavi und Atakan Karazor.

Beim Hamburger SV rückt der zuletzt pausierende Bakery Jatta wieder in die Anfangsformation. Dafür fehlt Sonny Kittel. «Er hat sich einen Infekt eingefangen. Es war keine Chance zu sehen, ihn fit zu bekommen», sagte Trainer Dieter Hecking im TV-Sender Sky.

