VfB Stuttgart hofft auf Bredlow und Zagadou

Stuttgart (dpa) –

Der VfB Stuttgart darf für das Hinspiel in der Relegation um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga auf die Einsätze von Torhüter Fabian Bredlow und Dan-Axel Zagadou hoffen. Sie standen am Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz. «Es könnte bis Donnerstag eine Punktlandung bei Fabian werden», sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth der Deutschen Presse-Agentur zwei Tage vor dem Duell gegen den Hamburger SV.

Bredlow hatte sich beim Aufwärmen am vergangenen Samstag vor dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:1) leicht am Knie verletzt, anschließend aber gespielt. Innenverteidiger Zagadou fehlte gegen die Kraichgauer wegen Problemen am Fuß.

Die Stuttgarter fielen durch das Remis und das gleichzeitige 3:0 des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen noch auf den 16. Platz in der Tabelle zurück. Nach dem ersten Aufeinandertreffen mit dem HSV am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) steht am Montagabend das Rückspiel beim Dritten der 2. Bundesliga an.