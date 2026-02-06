VfB Stuttgart bei St. Pauli ohne Nartey und Jaquez

Stuttgart (dpa) –

Der VfB Stuttgart muss im Spiel beim Tabellenvorletzten FC St. Pauli weiter auf Mittelfeldspieler Nikolas Nartey und Innenverteidiger Luca Jaquez verzichten. Wie der Tabellenvierte mitteilte, ist Nartey weiterhin angeschlagen. Er fehlte wie Jaquez, der unter einem Infekt leidet, schon am Mittwoch beim 3:0-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist Holstein Kiel.

Ebenfalls noch nicht wieder fit wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Offensivspieler Lazar Jovanovic (Rehatraining). Verteidiger Dan-Axel Zagadou und Angreifer Tiago Tomás befinden sich nach ihren Verletzungen im Teiltraining und fehlen in St. Pauli auch weiterhin. Ersatztorwart Fabian Bredlow hat seine Wadenprobleme dagegen auskuriert und ist in Hamburg eine Option für den Kader.