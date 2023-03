VfB Oldenburg gewinnt bei Kilic-Debüt

Hannover (dpa/lni) –

Joker Ayodele Adetula hat dem neuen Oldenburger Trainer Fuat Kilic einen perfekten Einstand beschert. Der erst kurz zuvor eingewechselte Offensivspieler erzielte am Mittwochabend beim 2:1 (1:1) des Aufsteigers gegen die Reserve von Borussia Dortmund in der 87. Minute den Siegtreffer. Der 49 Jahre alte Kilic war beim VfB Oldenburg erst am Sonntag als Nachfolger von Dario Fossi präsentiert worden.

Vor 1 268 Zuschauern in Hannover, wohin die Oldenburger wegen des späten Beginns der Partie erneut ausweichen mussten, hatte Linus Schäfer die Oldenburger in der achten Minute in Führung gebracht. Falko Michel gelang wenig später der Ausgleich für die ebenfalls stark vom Abstieg aus der 3. Fußball-Liga bedrohte BVB-Reserve (17.). Kurz vor der Pause parierte VfB-Torwart Sebastian Mielitz einen Foulelfmeter.

Durch den Sieg verbesserte sich Oldenburg in der Tabelle auf den 18. Platz. Der erste Nichtabstiegsrang ist jetzt nur noch einen Punkt entfernt. Am Wochenende steht das nächste Duell mit einem direkten Konkurrenten bei der SpVgg Bayreuth an.