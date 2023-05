VfB Lübeck will den noch fehlenden Punkt zum Aufstieg holen

Lübeck (dpa/lno) –

Regionalligist VfB Lübeck kann am Freitag die Rückkehr in den Profi-Fußball perfekt machen. Zum Sprung in die 3. Liga fehlt den Schleswig-Holsteinern nur noch ein Punkt. Den will das Team von Trainer Lukas Pfeiffer im Auswärtsspiel bei der SV Drochtersen/Assel (Anpfiff 19.30 Uhr) einsammeln. Sollte Hannover 96 II als einziger Rivale bei der Reserve von Werder Bremen (13.00 Uhr) nicht gewinnen, würde der Aufstieg sogar schon vor Spielbeginn feststehen.

«Wir wollen das Ding über die Linie drücken», sagte Flügelstürmer Felix Drinkuth nach dem jüngsten 2:0-Sieg der Lübecker gegen den SC Weiche Flensburg dem NDR. Im niedersächsischen Drochtersen werden die Hanseaten am Freitag von mehr als 1000 mitreisenden Fans begleitet.

Die zweitplatzierten Lübecker (67 Punkte) und Hannover II (55) als aktueller Dritter hatten als einzige Mannschaften aus der Regionalliga Nord eine Lizenz für die 3. Liga beantragt. Tabellenführer Hamburger SV II verzichtete auf den Antrag für die dritthöchste deutsche Spielklasse. Nach der Serie 2022/23 steigt die beste Mannschaft der Regionalliga Nord direkt auf.

Der VfB Lübeck spielte zuletzt in der Saison 2020/21 in der 3. Liga, stieg als Tabellen-19. aber direkt wieder ab. Einen seiner größten Erfolge feierte der Club im März 2004, als man sich im Halbfinale des DFB-Pokals dem späteren Sieger Werder Bremen erst nach Verlängerung 2:3 geschlagen gab.