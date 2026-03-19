VfB Lübeck verzichtet nach Krawallen auf Fans

Nach dem Heimspiel des VfB Lübeck gegen den HSV II war es zu Fan-Ausschreitungen gekommen. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Lübeck (dpa) –

Die Viertliga-Fußballer des VfB Lübeck müssen am Freitagabend bei der FSV Schöningen ohne Fanunterstützung auskommen. Wie der VfB mitteilte, wird es im Elmstadion weder einen Gästeblock noch eine Tageskasse geben. Die Lübecker hatten dem Gastgeber diese Empfehlung ausgesprochen, und der Club aus der Nähe von Braunschweig sei dieser gefolgt. «Eine Anreise aus Lübeck nach Schöningen ist daher zwecklos», hieß es in der Mitteilung.

Hintergrund der Aktion sind Fan-Ausschreitungen nach dem 0:2 der Lübecker im Regionalliga-Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des Hamburger SV am vergangenen Freitag. Laut Polizeiangaben waren nach der Partie mehr als 50 Personen an einer Schlägerei beteiligt gewesen. Sechs Menschen, darunter nach Angaben des VfB auch Unbeteiligte, wurden leicht verletzt.

Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden

Der Club hatte die Ausschreitungen am Mittwoch verurteilt: «Der Besuch eines Fußballspiels muss für alle Beteiligten jederzeit sicher und friedlich möglich sein. Der VfB Lübeck distanziert sich ausdrücklich von jeglicher Form von Gewalt», hieß es. Bereits für das Spiel in Schöningen gekaufte Karten können auf der VfB-Geschäftsstelle zurückgegeben werden.