VfB Lübeck verpflichtet Okungbowa vom Floridsdorfer AC

Lübeck (dpa/lno) – Aufsteiger VfB Lübeck verstärkt sich weiter für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga. Vom österreichischen Zweitligisten Floridsdorfer AC wechselt Osarenren Okungbowa an die Lohmühle. Dort hat der 26-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben, teilten die Lübecker dazu am Sonntag mit.

Der in Wien geborene Linksfüßer ist in seiner Karriere von einigen Verletzungen zurückgeworfen worden und daher «ein Spätzünder», sagte Sportdirektor Rocco Leeser über den Neuen. «Er ist multifunktional als Sechser oder Innenverteidiger einsetzbar, sehr athletisch und zweikampfstark. Er bringt die nötige Ruhe am Ball mit.»

Mitteilung VfB Lübeck