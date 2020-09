VfB Lübeck verpflichtet Ex-Darmstädter Hertner

Spieler Sebastian Hertner. Foto: Silas Stein/dpa

Lübeck (dpa/lno) – Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat Sebastian Hertner verpflichtet. Der 29 Jahre alte linke Außenbahnspieler hat einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben, teilte der VfB am Montag mit. Hertner stand bis Ende Juni beim Zweitligisten Darmstadt 98 unter Vertrag. Er hat 95 Spiele in der 2. Bundesliga und 96 in der 3. Liga absolviert. In der vergangenen Saison kam er nur zu zwei Einsätzen. Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler hat 18 Länderspiele in der U18 und U19 bestritten.

«Er wird für unsere Mannschaft eine direkte Verstärkung sein. Er kann als linker Verteidiger spielen, hat aber auch schon im linken Mittelfeld und in einigen Spielen als Innenverteidiger gespielt», sagte Sportdirektor Rocco Leeser vom Aufsteiger.

