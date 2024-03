VfB Lübeck verliert auch Kellerduell in Freiburg

Freiburg (dpa/lno) –

Der VfB Lübeck hat in der 3. Fußball-Liga auch das Kellerduell beim Tabellenletzten SC Freiburg II verloren. Der Aufsteiger unterlag dem Schlusslicht am Samstag mit 0:3 (0:1) und verliert die Nicht-Abstiegsplätze dadurch immer weiter aus den Augen. Mittlerweile ist die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg seit acht Drittliga-Spielen sieglos. Alle drei Tore für die Freiburger schoss der Stürmer Maximilian Breunig in der 29., 47. und 66. Minute. Die Lübecker waren vor allem in der Offensive zu harmlos.