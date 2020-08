VfB Lübeck sucht neuen Hauptsponsor

Ein Fußball-Spiel. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Drittligist VfB Lübeck muss sich einen neuen Trikotsponsor suchen. Der Personaldienstleister Iperdi gibt nach zweieinhalb Jahren sein Engagement als wichtigster Sponsor auf. «Wir wären sehr gerne auch in der 3. Liga Hauptsponsor geblieben, jedoch zwingt uns die Covid-19-Pandemie zumindest vorerst, in das zweite Sponsorenglied zurückzutreten», sagte Geschäftsführer Thomas Rehder. Künftig spielt die U23-Mannschaft des Vereins in der Oberliga Schleswig-Holstein in Trikots mit dem Schriftzug des Ahrensburger Dienstleisters. Einen neuen Hauptsponsor für den Drittligisten will der VfB bis zum Saisonstart präsentieren.

Mitteilung VfB Lübeck