VfB Lübeck rutscht nach 1:4 bei 1860 München auf Platz 18 ab

Lübeck (dpa/lno) – Die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck warten weiter auf den ersten Sieg. Am Samstag unterlag der Aufsteiger aus Schleswig-Holstein beim TSV 1860 München mit 1:4 (1:2) und fiel auf den 18. Platz zurück. Nach dem 1:0 durch Patrick Hobsch (7.) konterten die Gastgeber durch die Treffer von Marius Willsch (29.), Sascha Mölders (36.), Richard Neudecker (62.) und Stefan Lex (66.).

Yannick Deichmann hatte im Stadion an der Grünwalder Straße, in dem allerdings keine Zuschauer zugelassen waren, nach sechs Minuten die erste Torchance für den VfB. 60 Sekunden später stand es 1:0 für die Gäste, als Hobsch einen Pass von Deichmann veredelte und somit das erste Auswärtstor der Saison erzielte.

Erst nach einer Viertelstunde kamen die Hausherren besser in die Partie. Willsch gelang mit einem abgefälschten Schuss der Ausgleich. Vorentscheidend war die 36. Minute: Hobsch erzielte das vermeintliche 1:2, das jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Im direkten Gegenzug geriet der VfB in Rückstand, als Routinier Mölders traf. Er überwand den zu weit vor dem Tor stehenden VfB-Schlussmann Lukas Raeder per Bogenlampe.

In der zweiten Hälfte versuchten die Lübecker, bei denen Last-Minute-Transfer Ersin Zehir in der Anfangsformation stand, noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen und hatten auch eine Großchance durch Thorben Deters (56.). Doch letztlich führte der Doppelschlag durch Neudecker und Lex zum verdienten Sieg des neuen Spitzenreiters.

