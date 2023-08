VfB Lübeck nach 1:1 gegen Erzgebirge Aue weiter unbesiegt

Lübeck (dpa/lno) –

Aufsteiger VfB Lübeck bleibt in der 3. Fußball-Liga ungeschlagen. Am Samstag trennten sich die Schleswig-Holsteiner 1:1 von Erzgebirge Aua. Cyrill Akono (53. Minute) hatte die Lübecker im heimischen Stadion in Führung gebracht. Den Ausgleichstreffer der Sachsen erzielte Marvin Stefaniak per Foulelfmeter (73.).

Für die Mannschaft von VfB-Trainer Lukas Pfeiffer war es das dritte Remis im vierten Saisonspiel. Und es hätte durchaus mehr geben können, denn der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Bartnitzki nach einer Aktion von Jannik Löhden gegen Marcel Bär war eine sehr harte Entscheidung. In der Nachspielzeit (90.+5) sah Lübecks Janek Sternberg noch die Gelb-Rote Karte.

Am kommenden Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) wartet auf den VfB wieder eine weite Auswärtsreise. Die Pfeiffer-Elf tritt dann bei Mitaufsteiger SSV Ulm an.