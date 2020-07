VfB Lübeck mit fast sieben Millionen Euro in Drittliga-Jahr

Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Der VfB Lübeck plant seine erste Saison in der 3. Fußball-Liga mit einem Etat von rund 6,8 Millionen Euro. Das berichten die «Lübecker Nachrichten» am Sonntag. Der Aufsteiger muss zunächst in sein Stadion an der Lohmühle investieren. Der Gästeblock soll erneuert, Medienplätze und Funktionsräume müssen eingerichtet, eine Videowand aufgestellt werden. Zudem soll nach Ende der bevorstehenden Saison eine Rasenheizung eingebaut werden.

«Das ist alles seriös durchfinanziert, wir machen da keinen Unsinn», sagte Vorstandssprecher Thomas Schikorra. Und ergänzte: «Wir haben A gesagt, wir sagen jetzt natürlich auch B.»

Bericht „Lübecker Nachrichten“