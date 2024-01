VfB Lübeck kassiert 0:2 bei Erzgebirge Aue

Aue (dpa/lno) –

Der VfB Lübeck hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag kassiert. Am Samstag unterlagen die Schleswig-Holsteiner bei Erzgebirge Aue mit 0:2 (0:1). Marcel Bär (14. Minute) und Mirnes Pepic (90./Foulelfmeter) erzielten die Treffer für die Sachsen. Für die Lübecker, die auf Platz 18 zurückfielen, war es die erste Niederlage unter ihrem neuen Trainer Florian Schnorrenberg.

Aue ging nach einem Konter durch Bär in Führung, musste aber von der 57. Minute an in Unterzahl spielen, da Korbinian Burger nach einer Notbremse gegen den VfB-Mittelfeldspieler Robin Velasco die Rote Karte sah. Lübeck erspielte sich jedoch keine nennenswerten Chancen heraus. Nach einem Foul von Leon Sommer an Sean Seitz sorgte Pepic aus elf Metern für den verdienten Sieg der Gastgeber.

Am kommenden Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) empfangen die Lübecker den SSV Ulm im heimischen Stadion an der Lohmühle. Der Tabellendritte aus Baden-Württemberg kam am Samstag nicht über ein 2:2 gegen den Vorletzten MSV Duisburg hinaus.