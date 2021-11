VfB Lübeck im Finale des Schleswig-Holstein Pokals

Ein Fußball-Spiel. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Regionalligist VfB Lübeck steht im Finale des schleswig-holsteinischen Fußball-Pokals. Das Team von Trainer Lukas Pfeiffer setzte sich am Mittwoch nach Verlängerung mit 5:2 (2:2, 2:0) gegen den Staffelkonkurrenten Heider SV durch. Calvin Brackelmann (8.) und Samuel Abifade (22.) hatten den VfB in Führung gebracht, die Leif Hahn (56.) und Oke Paulsen (71.) in der regulären Spielzeit egalisierten. In der Verlängerung sorgten erneut Brackelmann (95.), Malek Fakhro (99.) und Robin Krolikowski (117.) für die Entscheidung.

Lübecker Gegner im Finale ist der Oberligist TSB Flensburg, der sich bereits am Sonntag mit 2:1 gegen den klassenhöheren Stadtrivalen SC Weiche 08 durchgesetzt hatte. Der Sieger des noch nicht angesetzten Finals qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der Spielzeit 2022/23.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-40360/2

SHFV-Pokalhalbfinale bei fussball.de