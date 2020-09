VfB Lübeck erwägt Verpflichtung von Abwehrspieler Chana

Lübeck (dpa/lno) – Fußball-Drittligist VfB Lübeck steht vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Moody Chana. Der 21-Jährige war zum Probetraining bei den Hanseaten und hat beim Trainerteam einen guten Eindruck hinterlassen. «Man sieht, dass er eine gute Schule hatte, der Gesamteindruck ist positiv», sagte Trainer Rolf Landerl den «Lübecker Nachrichten» (Donnerstag). «Wir werden das jetzt intern besprechen und kurzfristig entscheiden. Wir wollen den Burschen ja nicht zu lange hinhalten.»

Der in Leer geborene Chana stand bis Ende Juni bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim unter Vertrag, ist seither vereinslos. Zuvor hatte er sieben Jahre in Nachwuchsmannschaften von Schalke 04 gespielt. In der U15 bestritt er drei Länderspiele für Deutschland.

Bericht „Lübecker Nachrichten“