VfB Lübeck bietet Gutscheine für ausgefallene Spiele

Lübeck (dpa/lno) – Der VfB Lübeck bietet seinen Zuschauern für die ausgefallenen Spiele in der Fußball-Regionalliga Nord Gutscheine. «Ihr könnt Euch den nicht genutzten Wert der Dauerkarte in Form eines Gutscheines erstatten lassen und diesen bis zum 31. Dezember 2021 gegen neue Tickets oder gegen Fanartikel einlösen. Nehmt ihr den Gutschein bis zum 31.12.2021 nicht in Anspruch, könnte Ihr die Auszahlung des Wertes des Gutscheins verlangen», heißt es in einer Mitteilung des Drittliga-Aufsteigers. Das betrifft auch bereits verkaufte Tickets für Einzelspiele.

Der VfB weist aber auch auf die Möglichkeit hin, auf einen Gegenwert für erworbene Tickets zu verzichten und damit den finanziell unter Druck stehenden Verein zu unterstützen. «Auf Wunsch könnt ihr eine Spendenbescheinigung erhalten», heißt es.

In der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison standen noch fünf Heimspiele gegen Rehden, HSV II, TSV Havelse, Eintracht Norderstedt und Drochtersen/Assel aus.

Mitteilung VfB Lübeck