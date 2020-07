Malente (dpa/lno) – Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat am Donnerstag sein Trainingslager in Malente in der Holsteinischen Schweiz aufgeschlagen. Im Uwe-Seeler-Fußballpark bereitet sich das Team von Trainer Rolf Landerl bis zum 5. August in täglich zwei Übungseinheiten auf die neue Saison vor. Am 4. August (18.30 Uhr) ist ein Testspiel beim niedersächsischen Regionalligisten Lüneburger SK Hansa vorgesehen. Die Saison in der 3. Liga startet am 18. September.

