VfB Lübeck auch in Münster nur mit Remis

Münster (dpa/lno) –

der VfB Lübeck bleibt im Tabellenkeller der 3. Fußball-Liga stecken. Der Aufsteiger musste sich am Samstag im Spiel bei Mitaufsteiger Preußen Münster mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Der gebürtige Münsteraner Cyrill Akono (84. Minute) rettete den Lübeckern mit seinem Ausgleichstreffer vier Minuten nach seiner Einwechselung zumindest noch einen Punkt. Gerrit Wegkamp hatte die Gastgeber in der 79. Minute in Führung gebracht. Für die Norddeutschen war es das vierte Remis nach sieben Spieltagen bei nur einem Sieg.

In Münster war die Mannschaft von Trainer Lukas Pfeiffer über weite Strecken bestimmend. Aus der Überlegenheit machten die Gäste von der Küste aber zu wenig. Doch auch Preußen schaffte es zu selten, torgefährlich zu werden. So war das Ergebnis am Ende leistungsgerecht.