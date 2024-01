Vettels Segel-Team glänzt im SailGP

Abu Dhabi (dpa/lno) –

Es geht aufwärts für Sebastian Vettels Team Germany in der Formel 1 des Segelsports. Zu Jahresbeginn erkämpften sich Erik Heil aus Strande bei Kiel und seine Crew vor Abu Dhabi mit Platz fünf das bislang beste Ergebnis ihrer Premierensaison.

Bei der siebten von 13 Regatten in der SailGP-Saison 2023/2024 glänzte die erst im vergangenen Jahr in die Weltliga des Segelsports eingestiegene deutsche Mannschaft vor allem am Finaltag mit den Rängen drei und zwei im Feld der zehn F50-Katamarane. Damit konnte sich das Germany SailGP Team im Leichtwindpoker noch in die Top Fünf verbessern. Den Sieg sicherten sich Neuseelands America’s-Cup-Stars um Steuermann Peter Burling vor Spanien und den USA.

Erik Heil, 2016 und 2021 zweimal Olympia-Dritter im 49er, sagte zum Aufwärtstrend seines Teams: «Ich hatte darauf gehofft, dass wir ein Top-Fünf-Ergebnis erreichen, um einen Motivationsschub mit nach Sydney und Christchurch nehmen zu können. Unsere Starts waren immer noch nicht so gut wie erhofft, aber wir konnten eine gute Segelleistung abliefern.» Der in Kopenhagen lebende Flensburger Team-Coach Lennart Briesenick sagte: «Jetzt bekommen sie die Belohnung für ihre harte Arbeit.»

Die SailGP-Serie wird am 24. und 25. Februar in Sydney fortgesetzt. Die vierte SailGP-Saison endet nach vier weiteren Regatten im neuseeländischen Christchurch, vor Bermuda, Halifax und New York am 13. und 14. Juli mit dem großen Finale in San Francisco. Dort kämpfen die drei besten Teams der Saison um zwei Millionen Dollar Preisgeld für den Sieger.