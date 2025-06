Veteranentag, Demos und A7-Sperrung: viel Stau in Hamburg

Ob B4 oder B75 – die großen Straßen in Hamburg waren nicht nur wegen der Elbtunnelsperrung am Wochenende richtig voll. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In der Hamburger Innenstadt gibt es aufgrund mehrerer Veranstaltungen sowie der 55-Stunden-Sperrung der A7 und des Elbtunnels in Richtung Süden vielerorts Stau und zähflüssigen Verkehr. «Viele Autofahrer bemühen sich wegen der Sperrung durch die Stadt. Deshalb ist auf der B4 und der B75 stockender Verkehr», sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Die beiden Straßen führen vom Westen beziehungsweise Osten in Richtung Elbbrücken, stoßen dort zusammen und die B75 führt dann über die Elbe. «Die Verkehrslage ist tatsächlich etwas angespannt. Wir haben diesen stockenden Verkehr, weil da nur eine große Kreuzung ist.»

In der Hamburger Innenstadt ist es auf den Straßen zudem etwas enger, weil dort am Mittag auch der Nationale Veteranentag auf dem Rathausplatz begangen wurde und deshalb viele Straßen abgesperrt wurden. Zudem gab es mehrere Demonstrationen für die ebenfalls zeitweise Straßen blockiert waren. «Wer jetzt durch Hamburg fährt, steht irgendwo in der Innenstadt im stockenden Verkehr.»