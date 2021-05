Verwaltungsrichter erlauben Tiertransport nach Marokko

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover/Meppen (dpa/lni) – Das Verbot des Transportes von 528 Zuchtrindern aus dem Emsland nach Marokko ist vom Verwaltungsgericht Osnabrück aufgehoben worden. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte den geplanten Tiertransport untersagt. Er könne stattfinden, sofern nicht das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht eine andere Entscheidung treffe, teilte das Verwaltungsgericht am Freitagabend in Osnabrück mit.

Aus Niedersachsen solle es kein Transport mit tragenden Kühen in unsichere Drittstaaten geben, hatte die Agrarministerin mitgeteilt. Es sei damit zu rechnen, dass die Tiere in Marokko in überschaubarer Zeit entsprechend der dortigen Rechtslage geschächtet, also betäubungslos geschlachtet werden. Das sei grundsätzlich nicht mit dem deutschen Tierschutzrecht vereinbar.

Die Verwaltungsrichter argumentierten, der Bescheid enthalte keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Rinder in Marokko nicht entsprechend dem nationalen Tierschutzstandard gehalten werden können. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass die tragenden Rinder zum Zweck einer tierschutzwidrigen Schlachtung/Schächtung exportiert würden. Denn: Bei dem Abnehmer in Marokko handele es sich um einen Molkereibetrieb, so die Richter.

Der Beschluss (6 B 36/21) ist noch nicht rechtskräftig und kann binnen zwei Wochen nach Zustellung mit der Beschwerde vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht angefochten werden.

Die Ministerin hatte am 4. Januar einen Erlass verfügt, wonach in Niedersachsen keine Tiertransporte abgefertigt werden sollen, wenn es Hinweise dafür gibt, dass beim Transport gegen die europäische Tierschutztransportverordnung verstoßen wird.

